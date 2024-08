Linkin Park sollen mit Deryck Whibley am "Nova" rocken.

Linkin Park wollen 2025 wieder live durchstarten. Und das mit Deryck Whibley von Sum41. Ein Auftritt am Nova Rock Festival gilt als wahrscheinlich.

Am Dienstag (27. August) ließ die Sensations-Reunion von Oasis die (Musik-) Welt jubeln. Am Mittwoch (28. August) soll ein ähnlich spannendes Comeback verkündet werden. 7 Jahre nach dem Tod von Chester Bennington wollen Linkin Park wieder live durchstarten Und das mit niemand geringerem als Deryck Whibley von Sum 41 als neuen Sänger. Darauf deuten mehrere Ankündigungen auf den Social Media Seiten von Linkin Park, Sum 41 sowie Whibley hin. Sum41 haben ja für 2025 das Band-Ende angekündigt.

© zeidler ×

Nach Tod von Chester (o.) plant Mike Shinoda (u.) Linkin Park Revival mit Deryck Whibley.

© zeidler ×

© zeidler ×

Linkin Park und Sum41 teasen News an.

Zeitgleich wollen auch die beiden größten Festivals Deutschlands, Rock in Park und Rock am Ring, ein neues Update posten. Gut möglich, dass nach Slipknot im Juni nun auch Linkin Park mit Deryck Whibley in Nürnberg und am Nürnburg Ring abrocken. Und dann in Folge auch gleich zum Nova Rock kommen. Auch dort wäre ja zwischen 12. und 14. Juni neben Slipknot, Wanda oder Electric Callboy noch ein Headliner Slot für die „Breaking The Habbit“-Stars und ihren neuen Sänger frei.