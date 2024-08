× Neue Country-Königin Dasha setzt das 1. Highlight am Frequency

Heißer Start für das Frequency Festival: Dasha wirbelte mit dem Charthit „Austin“ über St. Pölten.

Mit dem coolen Country-Pop-Hit „Austin“ sang sich Durchstarterin Dasha in alle Herzen und sogar im nicht gerade Country-afinen Österreich bis auf Platz 12 der offiziellen Austria Top 40 Charts hoch. Jetzt hatte sie die große Ehre das heurige Frequency Festival in St. Pölten zu eröffnen. Und das mit einer mehr als hießen Show!

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Vom Opener „What happens now?“ bis zum Mitsing-Finale „Austin“ tobte sie in kessen Jeans-Hotpants, blauen Cowbwoy-Stiefel und bauchfreiem Top wie ein Wirbelwind über die Space Stage. Trotz frühem Beginn um 15 Uhr und tropischen Temperaturen von 33 Grad feierten schon ein paar tausend Fans bei eingängigen Country-Pop-Hits wie „King of Califonia“ oder „Didn’t I“ eine coole Cowboy-Party

© zeidler ×

© zeidler ×

Dafür wurden sie von Dasha nicht nur mit der Essenz der aktuellen Hit-CD „What Happens Now?“ belohnt, sondern auch gleich mit ersten Auszügen der noch unveröffentlichten und für September erwarteten Bonus-CD. „Das sind die besten Songs die ich je geschrieben habe. Ich bin so stolz darauf, das ich gleich alle fünf bei euch in Österreich gespielt habe,“ verrät sie backstage im oe24-Interview und streut dabei den Fans gleich die Rosen. „So ein Super Publikum. Ich muss unbedingt bald wieder nach Österreich kommen!“

© zeidler ×

© zeidler ×

Vorher steht für sie aber noch die „volle Frequency Experience“ am Programm. „Ich will mir unbedingt David Kushner anschauen, Ed Sheeran auch, den hab ich ja noch nie gesehen. Und dann gehts vielleicht ja noch zum baden in die Traisen!“