× Nickelback: Heute rockt die „Meistgehasste Band der Welt“ die Stadthalle

Seit dem Nummer-eins-Hit „How You Remind Me“ lassen Nickelback niemand kalt. Weltweite Häme, aber volle Hallen. Auch heute in Wien sind wieder über 10.000 Fans dabei.

„Nickelback sind zu viel von allem, um genug von irgendwas zu sein“ Salli Anttonen, eine Doktorandin an der Universität in Ost-Finnland hat das große Phänomen der Rockmusik nun sogar Wissenschaftlich aufgearbeitet, denn seit Jahren gelten Nickelback allgemeinhin als „Meistgehasste Band der Welt“. Der Erfolg ging ihnen aber trotzdem recht: 50 Millionen verkaufte CDs, ein Dutzend Top-Hits ("How You Remind Me") und weltweit volle Hallen. So auch heute in Wien, wo es für die Hit-Show in der Stadthalle bei oeticket und ticket24.at nur mehr Restkarten gibt. Über 10.000 Fans rocken mit.

Metallica heizten 60.000 Fans in Ebreichsdorf auch mit Falco ein!

Bruce Springsteen geht 2025 wieder auf Europa-Tour

© Getty Images ×

Das war die Setlist in Bologna:

San Quentin

Savin' Me

Far Away

Animals

Someday

Worthy to Say

Figured You Out

When We Stand Together

This Afternoon

Hero

Don't Look Back in Anger

Photograph

Rockstar

Those Days

How You Remind Me

Zugaben:

Gotta Be Somebody

Burn It to the Ground



Fünf Jahre nach dem letzten Österreich-Konzert auf der Burg Clam plant man beim bereits 10. Austro-Stopp unter dem Motto „Get Rollin‘“ vom Opener „San Quentin“ bis zum Finale „Burn In to The Ground“ eine 17-Song starke Werkschau. Mit allen Chart-Krachern wie „Photograph“ , „How We Stand Together“ oder „Rockstar“, großer Video-Show und dem Oasis-Cover „Don’t Look Back In Anger“ für das man auch wieder die Vorgruppe The Lottery Winners auf die Bühne holen will.

© Getty Images ×

Meistgehasste Band der Welt: Nickelback

© Getty Images ×

Die Häme, die die kanadischen Rocker seit bereits 29 Karriere-Jahren begleitet, lässt Sänger Chad Kroeger, der es dank Kurzeit-Ehe mit Avril Lavigne (2013 - 2015) auch in die Klatschspalten schaffte, längst abprallen. „Die meisten Nickelback-Hasser sind ohnedies Feiglinge!“