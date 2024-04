× Nikotin: Video-Skandal in Schonbrünn

Nikotin, der freche Austropop-Durchstarter, geht mit seinem neuen Video „Goldener Traum“ auf Skandal-Kurs und tobt dabei auf einer Luftmatratze und einem Bobby Car durch Schönbrunn!

„Ich hoffe die Anzeige folgt und das wird ein fetter Skandal!“ Austropop-Durchstarter Nikotin, der sich ja zuletzt als „Kaiser von Österreich“ auch mit einer Pistolen-schwingenden Sisi präsentierte, legt jetzt mit dem nächsten Aufreger nach. Für sein neues, für 26. April erwartetes Video „Goldener Traum“ machte er jüngst Schönbrunn unsicher. Und das gleich auf einer Luftmatratze im Teich vor der Gloriette! Also „In meinem Kaiserlichen Pool“, wie er lächelnd bemerkte. So wie baden und eislaufen wohl strikt verboten. Aber Nikotin hat die strenge „Parkordnung zum Schutze des historischen Gartens Schönbrunn“ einfach frech negiert. „Ich denke, dass hat sich wohl noch niemand getraut und auch noch keiner gemacht, aber mich hat es einfach gereizt,“ erklärt er seinen Luftmatratzen-Stunt im ÖSTERREICH-Interview.

Die Ausfahrt auf der aufblasbaren Pizza-Schnitte (!) im Schloss-Teich war freilich nicht der einzige Fehltritt in Schönbrunn. Zuvor hat Nikotin nämlich in Zombie-Schminke (!) schon unzählige Touristen-Selfies gecrasht und ist auch mit einem Bobby-Car die Wiese vor der Gloriette runtergerast. Kleiner Unfall inklusive. Eine „Mini-Olympiade“ sowieso. „Ich habe eine Bobby-Car Challenge ausgerufen und dabei um 100 Euro gewettet, dass niemand schneller ist als ich und habe natürlich gewonnen!“

Doch nicht nur in Schönbrunn mischt Nikotin mit seinen neuen Video auf. „Ich habe mit einem Samurai-Schwert im Stadtpark Melonen zerteilt, mich von halbstarken Manga-Crossplayern jagen lassen und werde in in Handschellen gekettet durch die Mariahilfer Straße geschleift. Also kurze, unterhaltsame Videos für Groß und Klein.“

Gedreht wurde dafür unter der Regie von Vesely Marek, der ja schon Josh. oder ESC-Star Pia Maria plakativ in Szene setzte, auch im Prater und sogar in einem Bordell. Für Zündstoff ist also am 26. April gesorgt - und auch für Chart-Alarm: "Goldener Traum" hat nämlich noch mehr Ohrwurm-Qualitäten als "Kaiser von Österreich".

ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler-Künz mit Nikotin beim Dreh in Schönbrunn.