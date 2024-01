× Nikotin rockt als „Kaiser“. Auch mit einer Pistolen-Sisi!

Der neue, coole Austropop-Durchstarter Nikotin liefert im Februar mit „Kaiser von Österreich“ eine neue Hymne und ein Kult-Video auf den Spuren von Falco. Wir waren beim Dreh, wo seine Sisi auch die Pistole zückte, dabei.

Eine rachsüchtige Sisi, die mit einer Pistole um sich schießt, der Papst, der seine Jünger mit blauem Blut tauft und der Kaiser, der bei einer exzessiven Party mit Geldscheinen um sich wirft. Das sind die Highlights der neuen Hymne „Kaiser von Österreich“ vom neuen frechen Austropop-Wunderkind Nikotin.

Nach dem YouTube-Hit „1010“, bei dem sogar Richard Lugner mitspielte, und den umjubelten Auftritten vor Robbie Williams in Schladming dreht Nikotin dieser Tage in der feudalen Otto Wagner Villa von Ernst Fuchs das wohl kultigste Video des Jahres. Auch in Frauenkleidern, mit goldener Geldspritzpistole und einem von Falco inspirierten Hermelinumhang. ÖSTERREICH war am Set dabei.

Unter der Regie von Vesely Marek, der schon Josh. oder ESC-Star Pia Maria plakativ in Szene setzte, wird Nikotin dabei seinem Motto „Der Kaiser bringt die Anarchie mit“ mehr als gerecht: zu Hit-verdächtigen Zeilen wie „Ich bin der Kaiser von Österreich. Ich mach alle so schön und reich. Die Sisi lonley. Die Mädels fesch. In Schönbrunn druck ich täglich Cash.“ stellt er einen Tag im Leben von Kaiser nach. Vom Erwachen im Schlafgemach über eine Kaiserliche Frühstücks-Orgie für die er in Frauenkleidern antanzt („Das ist sehr bequem, tut ja nicht weh und steht mir sehr gut.“) bis zum Party-Exzess, wo seine „Lonely-Sisi“ die Revolver-Heldin spielt und eine Nebenbuhlerin erschießt. „Da ist mehr los als bei den „Rock Me Amadeus“-Dreharbeiten von Falco,“ erklärt Nikotin seinen neuen Video-Kracher.

Vergleiche mit dem Welthit von Falco liegen ohnedies auf der Hand. Auch weil Nikotin im roten Hermelin-Unhang antanzt. Mit Rokoko-Punk-Komparsen und schwarzer Sonnenbrille ja sowieso. Ab Mitte Februar gibt’s den neuen Kult-Hit dann auch als Download. Im Juni rockt Nikotin damit auf der Donauinsel. So wie einst Falco.

ÖSTERREICH-Redakteur Thomas Zeidler-Künz mit Nikotin beim Videodreh.