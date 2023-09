× Opus liefern neue Hymne für den Wiener Flughafen

2021 beenden Opus ihre Rekord-Karriere. Jetzt startet die Opus Band gemeinsam mit den Schick Sisters wieder durch: Auf der neuen CD ''We Are One'' ist auch eine Hymne für den Wiener Flughafen dabei.

"Whenever you come. Wherever you fly. I’m am waiting for you in Vienna. Whenever you need me, Whenever you try. You are always welcome in Vienna!" Der Wiener Flughafen bekommt jetzt eine neue Hymne. Gemeinsam mit den Schick Sisters haben Opus dafür den Ohrwurm "Welcome to Vienna" aufgenommen. Der Refrain wird alsbald als Airport-Jingle verwendet! Ein starkes Lebenszeichen der "Live Is Life" Stars nach dem Abschied 2021. Nur Sänger Herwig Rüdisser ist nicht dabei.

© Release PR ×

Der neue Hit ist Auzug der aktuellen, am Freitag veröffentlichten CD "We Are One" von den Schick Sisters mit der Opus Band. Das Cover basiert auf der "Paradiso" Werk-Trilogie des österreichischen Ausnahme-Malers Ernst Fuchs. Und beim "We Are", einem Song zum Weltfrauentag, gibt es sogar einen Überraschungs-Auftritt von Rüdisser.

Ab 6. Oktober gehen Opus wieder auf Tour

Das Album und der Airport-Jingle werden am Montag (18. 9.) auch mit einem halbstündigen Live-Showcase am Wiener Flughafen präsentiert. Ab 6. Oktober geht Die Opus Band mit den Schick Sisters auf Tour. Sechs Österreich-Termine sind fixiert. Auch das Wien-Konzert am 15. Oktober im Globe.