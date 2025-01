× Rod Stewart kommt nach Abschiedskonzert doch noch einmal nach Wien

Am 2. Juli 2024 rockte Rod Stewart sein Abschiedskonzert in der Stadthalle. Jetzt gibt’s die erhoffte Zugabe unter dem Motto „One More Time“. Am 9. Dezember zündet er wieder alle Hits in der Stadthalle. Ab Mittwoch gibt‘s die Tickets.

“Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy?“, „Rhythm of My Heart“, „Some Guys Have All the Luck“ und natürlich „Sailing“ – über 250 Millionen-fach verkaufte Hymnen, die am 9. Dezember doch noch einmal in Österreich erklingen. Nachdem Rod Stewart letzten Sommer in der Wiener Stadthalle sein vermeintliches Abschieds-Konzert auch mit einem Gruß an unsere EURO-Helden zündete, rockt er jetzt unter dem Motto „One More Time“ die erhoffte Zugabe. Ab Mittwoch (29. Jänner) gibt’s die begehrten Tickets im Ticketmaster Presale. Am Freitag (31. Jänner) um 10 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf bei oeticket und ticket24.at

„Ich freue mich auf tolle, energiegeladene Shows mit meinen wunderbaren Fans Ich werde meine größten Hits performen – und natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben,“ erklärt Rod Stewart seine Abschieds-Show.

Rod Stewart wurden die höchsten Auszeichnungen der Musikbranche und darüber hinaus zuteil, darunter der Grammy als „Living Legend“ und ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2016 erhielt er seinen offiziellen Ritterschlag als „Sir Rod Stewart“ von Prince William im Buckingham Palace. Am stolzesten ist er jedoch darauf, Ehemann und Vater von acht Kindern zu sein.