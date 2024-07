× Rolling Stones: „Das war’s mit der Tour!“

Die Rolling-Stones-Tour 2024 ist vorbei! In Missouri rockte man das letzte US-Konzert. Jetzt gibt’s Jaggers Geburtstagsfeier und Verhandlungen für die nächste Tour. 2025 will man ja auch wieder nach Wien.

„Das war’s mit der Stones-Tour ’24! Ein großes Dankeschön an alle, die zu einer Show gekommen sind! Und ein besonderer Dank an alle hervorragenden Musiker, die die Stones auf der Bühne begleiten, sowie an alle Crewmitglieder, die so hart arbeiten, um dies zu ermöglichen.“

Montag um 7 Uhr früh unserer Zeit setzen die Rolling Stones in der US-Kleinstadt Ridgedale, Missouri mit dem ewigen Klassiker „Satisfaction“ das Finale hinter ihre Sensations-Tour „Hackney Diamonds 2024“ 20.000 Fans in der Thunder Ridge Nature Arena feierten das vermeintlich letzte US-Konzert der Rock-Dinos, bei dem man neben ewigen Hymen wie „Star me Up“, Sympathy For Teh Devil“ oder „Jumpin’ Jack Flash“ auch erstmals das „Hackney-Diamonds“-Doppelpack Whole Wide World und Mess It Up anstimmte, sowie „Let It Bleed“ als Sieger der „Fan-Wahl“.

Das war die Setlist der Stones am 21. Juli in Ridgedale:

Start Me Up

Get Off of My Cloud

Tumbling Dice

Angry

Let It Bleed

Street Fighting Man

Whole WIld WOrld

Mess It Up

You Can’t Always Get What You Want

You Got The Silver

Little T&A

Before They Make Me Run

Sympathy for the Devil

Honky Tonk Woman

Midnight Rambler

Gimme Shelter

Paint it Black

Jumpin’ Jack Flash

Zugaben

Sweet Sounds Of Heaven

Satisfaction

Nach 20 Konzerten für über eine Million-Fans und 100 Millionen Dolalr Gage, bei den gleich 44 verschiedene Songs zündete und in Orlando bzw. Chicago sogar die Country-Stars Tyler Childers und Laney Wilson zum Duett auf die Bühne holte, steht für Mick Jagger am Donnerstag die große Feier zum auch schon 81. Geburtstag an.

Dann gönnen sich die Stones nach auch schon 62 Dienstjahren eine länger Pause. 2024 sind keine weitere Konzerte geplant. 2025 hat man Südamerika und zwischen Mai und Juli auch wieder Europa im Visier. Für das 18. und vermutlich nun wirklich letzte Österreich-Konzert wird ein Auftritt im Happel Stadion verhandelt.