× Rolling Stones: Erste Hörprobe der neuen CD!

Der Einzähler „One, two, three“ , dann ein knackiges Gitarren Riff und schließlich Mick Jaggers Stimme mit " Don’t Get Angry With Me". Das ist der erste, auf der Webseite dontgetangrywithme.com veröffentlichte, Teaser auf das neue Rolling Stones Album „Hackney Diamonds“ das für Oktober erwartet wird. Die erste neue Studio-CD seit „A Bigger Bang“ (2005)

Nach einer Reihe an kryptischen Botschaften wie einem Inserat für eine Glaserei (!) in der britischen Lokalzeitung „Hackney Gazette“ und weltweiten Projektionen einer neuen Stones-Zuge – auch in Wien! – liefern Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood jetzt die allererste Hörprobe der neuen Songs..17 Sekunden der heißesten CD des Jahres!

Mehr News gibt’s wohl am Mittwoch. Darauf deutet zumindest ein Countdown auf der Stones-Homepage hin.

Hier ist die Hörprobe der neuen Rolling Stones Single „Don’t Get Angry With Me“::