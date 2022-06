Ausverkauft! 225.000 Fans kommen zum Nova-Rock

''Das Nova Rock Festival 2022 ist ausverkauft!'', berichtet Organisator Ewald Tatar in einer Aussendung. Early-Bird-Tickets für nächstes Jahr gibt es auch bereits.

Nickelsdorf. Ausverkauft, Besucherrekord und Termin für 2023: Das Nova Rock 2022 sorgt für Schlagzeilen. Das Musik-Festival findet heuer vom 9. Juni bis 12. Juni statt. Die Location sind wie jedes Jahr die Pannonia Fields in Nickelsdorf (Burgenland). "Die Durststrecke hat ein Ende und in Kürze wird das NOVA ROCK Festival, das uns allen so viel bedeutet, wieder seine Pforten öffnen. Mit 225.000 Besucher*innen an vier Tagen haben wir einen neuen Rekord aufgestellt, und das heißt: Das Nova Rock Festival 2022 ist ausverkauft!", schreibt Organisator Ewald Tatar in einer Aussendung.

"In diese unglaublich gute Nachricht mischen sich aber auch geteilte Gefühle. Mehr als harte zwei Jahre liegen hinter uns, die Veranstaltungsbranche hat leider viele wichtige Mitarbeiter*innen verloren. Doch gleichzeitig versuchen wir natürlich wie immer unser absolut Bestes zu geben. Wir möchten euch aber alle jetzt schon um Nachsicht bitten, sollten im Zuge des NOVA ROCK Festivals gewisse Prozesse nicht immer ganz so wünschenswert wie gewohnt ablaufen", betont Ewald Tatar.

Termin für 2023 steht

Nächster Kracher. Der Termin für das Nova Rock Festival steht ebenfalls schon fest: Das Nova Rock 2023 wird von 7. bis 11. Juni stattfinden (der 8. ist ein Feiertag!)

Early Bird Tickets für nächstes Jahr werden ab heute erhältlich sein, so Tatar.