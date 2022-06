Gabalier: Neue Single und ORF-Doku

Am 17. Juni erscheint sein neues Album, schon jetzt gibt es Single und TV-Doku.

Chart-Stürmer. Heute dürfen vor allem weibliche Fans ihr – hoffentlich „gscheit gebügeltes“ Dirndl aus dem Kleiderschrank holen und Party machen, wenn Andreas Gabaliers neue Single Bügel dein Dirndl gscheit auf ­erscheint. Passend zum Song hat sich der Volks-Rock’n’Roller auch gleich eine Bügel-Challenge einfallen lassen. Auf TikTok ruft Gabalier seine Fans dazu auf, Videos beim Bügeln des Dirndls zu posten, was prompt getan wurde.

Backstage. Weiters zeigt der ORF am Samstag die Doku über die Entstehung seines neuen Albums Ein neuer Anfang. Dafür begleitete ihn ein Kamerateam nach Nashville, wo er die neuen Songs im Studio aufgenommen hat. Von den ersten Notizen und Fragmenten, die oftmals in der Abgeschiedenheit der Ramsau entstehen, über die folgenden Demo-Entwürfe aus dem eigenen Heimstudio in Graz bis hin zu den Studio-Aufnahmen in Nashville und Berlin gibt der Film von Helmut Gürtl Einblicke in die Arbeit von Gabalier.