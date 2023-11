Schwerer Unfall bei Robbie-Konzert in Sydney

Eine ältere Konzertbesucherin kämpft nach einem schweren Sturz beim Robbie Williams-Konzert in Australien um ihr Leben.

Donnerstagabend stand Superstar Robbie Williams im australischen Sydney auf der Bühne und rockte von knapp 40.000 Fans im ausverkauften Allianz Stadium. Dabei kam es im Publikum zu einem ernsten Zwischenfall. Eine ältere Dame - vermutlich in ihren 70ern - stürzte so schwer, dass sie nach der Erstversorgung vor Ort im Spital ins künstliche Koma versetzt werden musste. Der australische Rettungsdienst bestätigte, dass sich die Frau in einem "kritischen Zustand" befindet.

Der Vorfall soll sich am Ende von Robbies Show ereignet haben, als die Frau anscheinend auf der Tribüne über Stühle klettern wollte, anstatt die Treppe zu benutzen. Beim Sturz zog sie sich schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Sanitäter kümmerten sich andere Konzertbesucher, darunter ein medizinisch qualifizierter Gast um die Verunfallte.

Austro-Konzerte im Dezember

© TZOe Zeidler-Künz ×

Robbie Williams gastiert zur Zeit mit seiner "XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits" durch Australien und Neuseeland, bevor er am 7. und 8. Dezember bim Ski-Opening in Schladming rocken wird.