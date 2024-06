× Sensations-Comeback von R.E.M. – 13 Jahre nach dem Band-Aus!

R.E.M wurden in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und bedankten sich dafür mit einem Sensations-Auftritt.

Am 21. September 2011 gaben R.E.M. auf ihrer Website die Auflösung der Band bekannt – jetzt sind sie doch wieder gemeinsam aufgetreten. Und das sogar mit Drummer Billy Berry, der ja schon 1997 ausgestiegen ist! Bei ihrer Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame spielten die vier Musiker am Donnerstagabend in New York ihren Hit "Losing My Religion" in einer Akustik-Version. »Wir sind R.E.M.«, kündigte Sänger Michael Stipe den Auftritt an, »und so was haben wir gemacht.« Neben R.E.M. wurden auch die Countrysängerin Hillary Lindsey, der R&B-Produzent Timbaland, der Musicaltexter Dean Pitchford, das Steely-Dan-Duo Donald Fagen und Walter Becker in die Songwriting-Ruhmeshalle aufgenommen. Die Ehrung für R.E.M. nahm Grammy-Winner Jason Isbell vor-. Auch mit dem Tribute "It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)"

A surprise performance by @remhq last night at their induction into the @SongwritersHOF - Just one song, an acoustic version of "Losing My Religion" - but it was the first time the 4 original members had played together publicly since 2007. More on @CBSMornings pic.twitter.com/XubOAWTOtc — Anthony Mason (@AnthonyMasonCBS) June 14, 2024

"Wir waren alle für einen und einer für alle .Das Songwriting war es, was uns vor allem zusammengebracht hat", sagte Leadsänger Michael Stipe über die Ehrung. "Wir sind wirklich stolz."