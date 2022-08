Das Mega-Konzert des Jahres drohte im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser zu fallen, tausende Fans wurden zwischenzeitlich evakuiert.

130.000 Fans haben sich für das Schlager-Spektakel von Helene Fischer in München angekündigt, doch das Wetter sorgte im Vorfeld bis zuletzt für Chaos. Nachdem bereits die Proben am Donnerstag unterbrochen werden mussten, wurden Fans auch am Samstagnachmittag beim Einlass auf das Konzertgelände nass. Kurzzeitung stand sogar der Abbruch im Raum!

Nachdem am späteren Nachmittag ein Wolkenbruch über München niederging, gab es um 17.30 Uhr die Entscheidung: Zehntausende Besucher müssen in Hallen evakuiert werden.

© Thomas Zeidler ×

Von Veranstalter Klaus Leutgeb folgte aber kurz nach 18 Uhr via Durchsage Entwarnung: "Es wird nass werden, aber es besteht keine Gefahr!"

Kurz darauf wurde auf Facebook vermeldet, dass das Konzert stattfinden werde. In der Tat soll sich das Wetter bessern – allerdings dürften die Regenschauer erst nach Konzertbeginn um 20 Uhr nachlassen. Für die Fans dürfte es unter dem Motto "Atemlos durch das Nass" weitergehen.