Styles: Film-Karriere nach Pop-Triumph

Ab 16. Juli live in Wien und im Oktober auch im Kino. Harry Styles ist nicht zu (s)toppen.

Musik. Im Pop ist Harry Styles (28) zurzeit der Allergrößte: Seine aktuelle Hit-CD Harry’s House ist schon jetzt das erfolgreichste Album des Jahres: über 4 Millionen verkaufte CDs nach nur 14 Tagen. Dazu bei iTunes in 58 Ländern auf Platz eins. Natürlich auch in Österreich.

Live. Die Tour, die ihn am 16. Juli auch in die Stadthalle führt, ist ein Triumph: Am Wochenende ließ er 50.000 Fans beim Toustart in Glasgow mit einer 20 Song starken Hit-Show ausflippen. Kreisch-Alarm bei Hymnen wie Sign Of the Times, As It Was und der One-Direction-Erinnerung What Makes You Beautiful.

Film. Jetzt hat Styles auch Hollywood im Visier. Nach Kurzauftritten in den Blockbustern Dunkirk und Eternals kommt im Oktober das LGBTQ-Drama Der Liebhaber meines Mannes. Styles spielt dabei den Polizisten Tom, der zuerst die Lehrerin Marion (Emma Corrin) dann ihren Mann Patrick (David Dawson) verführt.