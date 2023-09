× Till Lindemann schockt jetzt mit Flugzeug-Absturz

Till Lindemann kommt nach eingestellte Ermittlungen jetzt wieder in Turbulenzen. Im Video zum neuen Song ''Nass' stürzt er mit dem Flugzeug ab.

Große Turbulenzen ist Till Lindemann ja gewohnt. Nach einer monatelangen Hetzjagd wurden jüngst von der Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Jetzt sorgt er wieder für Wirbel. Am Freitag (29. September) kommt der neue Hit Nass und dafür lässt er im Video wohl ein Flugzeug abstürzen. Das zeigt ein Teaser in seiner Instagram-Story.

Lindemann, in einem roten Anzug bekleidet, wird dabei in hektischen Schnitten u.a. auf seinem Flugzeug-Sitz von einem dutzend rot geschminkter Zombies angegriffen. Dazu speit er aus der Flugzeug-Toilette in Richtung Gang und erwacht benommen. Wohl nach dem Aufprall.

Am 3. November lässt er dem Video-Schocker das Album "Zunge" folgen: Mit einem nächsten Schocker: In einer limitierter Fanbox wird auch einen an Stück rohes Fleisch erinnernder Polster beilegt. Spannend: Das neue Album, das Lindemann erstmals unter eigenem Vor- und Nachnamen herausbringt, wird nicht beim Branchenführer Universal Music erscheinen. „Im August 2023 wurde gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit für das für Herbst 2023 geplante Soloalbum auszusetzen, "so eine Sprecherin von Universal