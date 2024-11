× Travis Kelce sagt seiner Taylor Swift jetzt den Kampf an!

Taylor Swift ist die Pop-Queen des Jahres: Jetzt will auch ihr Travis Kelce in die Charts. Mit dem neuen Weihnachts-Charity-Song „It's Christmas Time (in Cleveland Heights)”

Sie sind das Traumpaar der Society: Seit über einem Jahr sorgen Pop-Queen Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce für Kuschel- und Paparazzi-Alarm. Jetzt wird die Liebe auf die Probe gestellt, denn Travis will auch als Musiker durchstarten! Gemeinsam mit seinem Bruder Jason und den R&B-Stars von Boyz II Men („I’ll Make Love to You“) hat er jetzt die Weihnachts-Single “It's Christmas Time (in Cleveland Heights)” aufgenommen, die am 22. November auch auf dem dritten Charity-Album A Philly Special Christmas Party seines Bruders erscheint.

„Ich habe immer einen Riesenspaß, wenn ich mit den Jungs am Weihnachtsalbum mitwirken kann, aber es war der Wahnsinn, bei einem Song mit einer so ikonischen und zeitlosen Gruppe wie Boyz II Men mitzuwirken“, sagte Travis in einer Pressemitteilung. „Meine Freunde und ich sind mit ihrer Musik aufgewachsen und sie ist heute noch in der Rotation, also war es einfach eine unglaubliche Erfahrung.“

Der Erlös aus dem Vinylverkauf kommt der Holiday Toy Drive des "Children's Crisis Treatment Center", der "Snowflake Station" des Children's Hospital of Philadelphia und der "87 and Running Foundation" sowie einer Reihe weiterer in Philadelphia ansässiger Organisationen zugute. Im Vorjahr haben die Kelce-Brüder mit ihrer CD “A Philly Special Christmas Special” dafür über 3 Millionen Dollar eingespielt.

Spannend: Sind am Album auch Stevie Nicks, Mt. Joy oder Devon Gilfillian als Gaststars mit dabei, so muss die Welt aber noch weiter auf ein Duett von Travis Kelce und seiner Taylor Swift warten!