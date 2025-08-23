Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Vienna for Palestine
© Instagram

Nach Kneecap-Absage

Wirbel um Palästina-Konzert in Wien

23.08.25, 07:23
Teilen

Zahlreiche Wiener Bands wollen gegen „den Völkermord am palästinensischen Volk“ protestieren. 

Nach der Absage des Konzerts der wegen ihrer anti-israelischen Parolen umstrittenen Rap-Band Kneecap im Wiener Gasometer kommt es nun doch am 1. September zu einem Palästina-Konzert in Wien.

Im Wild im West sollen mehrere Wiener Bands und Künstler spielen, „um gegen den Völkermord am palästinensischen Volk“ zu protestieren. „Das Konzert ist weiters eine Antwort auf die unrechtmäßige Absage eines Kneecap-Konzerts im Gasometer“, heißt es von den Veranstaltern.

Man wolle mit der Veranstaltung „eine Stimme gegen das Schweigen der Öffentlichkeit in Wien und Österreich“ erheben. Die Veranstalter werfen Österreich „die Komplizenschaft in einem offiziell erklärten Völkermord“ vor.

Auftreten werden u.a. Swelle, SALÒ, Sophie Lindinger (My Ugly Clementine), Mavi Phoenix, Buntspecht (Lukas und Florentin), Wandl, Doppelfinger, Hidden Gemz, Sakura, Lino Camilo, The Belgian Blue. Die eingenommenen Spenden kommen der Palestinian Red Crescent Society zugute.   

Die Gräueltaten der Hamas und das Massaker vom 7. Oktober erwähnen die Veranstalter hingegen nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden