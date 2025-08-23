Wirbel um Palästina-Konzert in Wien

Zahlreiche Wiener Bands wollen gegen „den Völkermord am palästinensischen Volk“ protestieren.

Nach der Absage des Konzerts der wegen ihrer anti-israelischen Parolen umstrittenen Rap-Band Kneecap im Wiener Gasometer kommt es nun doch am 1. September zu einem Palästina-Konzert in Wien.

Im Wild im West sollen mehrere Wiener Bands und Künstler spielen, „um gegen den Völkermord am palästinensischen Volk“ zu protestieren. „Das Konzert ist weiters eine Antwort auf die unrechtmäßige Absage eines Kneecap-Konzerts im Gasometer“, heißt es von den Veranstaltern.

Man wolle mit der Veranstaltung „eine Stimme gegen das Schweigen der Öffentlichkeit in Wien und Österreich“ erheben. Die Veranstalter werfen Österreich „die Komplizenschaft in einem offiziell erklärten Völkermord“ vor.

Auftreten werden u.a. Swelle, SALÒ, Sophie Lindinger (My Ugly Clementine), Mavi Phoenix, Buntspecht (Lukas und Florentin), Wandl, Doppelfinger, Hidden Gemz, Sakura, Lino Camilo, The Belgian Blue. Die eingenommenen Spenden kommen der Palestinian Red Crescent Society zugute.

Die Gräueltaten der Hamas und das Massaker vom 7. Oktober erwähnen die Veranstalter hingegen nicht.