YouTube-Leak: Ist das unser Song Contest Hit?

Irre Panne oder große Kalkül? Unser ESC-Hit ist wohl schon im Internet aufgetaucht. Die Fans sind von Kaleen und ihrer Uptempo-Nummer „We Will Rave“ begeistert!

Im Mai will die Pop-Newcomerin Kaleen beim Song Contst in Malmö ins Finale stürmen. Wohl mit der Uptempo-Nummer „We Will Rave“ Offiziell will der ORF unseren Song Contest Hit erst im März präsentieren, doch schon jetzt sind auf YouTube zwei Versionen davon aufgetaucht. Eine Studio-Version die wie ein klassischer 90er-Jahre-Eurodance-Hit klingt und – noch viel prekärer – eine Live-Version, die sogar mit dem Wasserzeichen „Prohibited to Film or Share“, also „Das Filmen oder Teilen ist verboten!“

Ist das unsere Song-Contest-Hit?

Und die "Live-Version"

4.996 Mal bzw. 288 Mal (Live-version) wurde der vermeintliche ESC-Hit bis 9.40 Uhr früh geklickt. Die Fans sidn begeistert. „Österreicht bleibt bei seiner Disco Strategie“ und „Winner!“ heißt es da. Oder „Finde den Song voll geil, höre aber aus dem Song so viele Lieder aus meiner Jugend, da ist im Refrain irgendwie Michael Oldfield mit Moonlight Shadow, dann Italo Dance Ice Mc mit Think about the way, und im Hintergrund dann wieder mal der Beat von Haddaway und What is love“