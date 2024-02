Nach Opernball: Mucha geht auf 'ORF-Clown' Peter Klien los

Promi-Verleger Christian Mucha reicht's

Der Opernball war nicht nur das Highlight der diesjährigen Ballsaison, es war auch für viele Selbstdarsteller der Abend der Abende.

Somit auch kein Wunder, dass ORF-Satiriker (mehrfach auch leicht spöttisch als ORF-Clown bezeichnet) Peter Klien mit Kamerateam zugegen war. Erfreut man sich in seiner Sendung "Gute Nacht Österreich" gerne an den holprigen Antworten der befragten Politiker & Promis, so zeigt sich auch Klien mehrfach in Interviews alles andere als Schlagfertig, wenn ihm einmal spontan eine Frage gestellt wird.

© Andreas Tischler

Christian W. Mucha mit Ehefrau Ekaterina wollten sich den Abend nicht verderben lassen.

Ohne akribische Vorbereitung scheint der Niederösterreicher schnell ins straucheln zu kommen, was wiederum ein gefundenes Fressen für Verleger und retorisches Raubtier Christian W. Mucha gewesen ist. Denn dieser wollte sich beim 66. Opernball so gar nicht vorführen lassen und drehte sogleich den Spieß einfach um:



Verdutzter Klien ringt nach Worten

Rumms! So schnell wird man scheinbar vom Jäger zum gejagten. Ein verbal Angriff mit dem Klien wohl nicht gerechnet hat und der dankenswerterweise auch noch auf Video eingefangen wurde.

Leicht spöttisch schreibt Mucha zum von ihm geposteten Video auf Facebook & Instagram und TikTok:

ja, was macht er denn da?

peter klien braucht einen schummelzettel, bevor er mich "vorführen" möchte?

hat er das selber verfasst oder schreiben ihm die

pointen-ghostwriter seine gehässigkeiten vor?

naja, das "interview" ist dann leider halt ganz anders gelaufen, als von klien geplant.

denn ich hab ihn auf seinen späten sendeplatz und die armselige reichweite angespitzt.

der war leicht geschockt weil ich den spiess plötzlich umgedreht habe...

bringt er das? wie schneidet er - und bleibt die attacke auf ihn drin?

geben wir ihm die chance, bis zu gute nacht österreich (dienstag, 34 uhr)

Zeigt ORF peinliche Klien-Szene?

Es bleibt also fraglich ob und wie diese Szene etwaig auch im ORF gezeigt werden wird. Sollte man diese am Ende tatsächlich weglassen, so würde es aufgrund der für Klien etwas peinlichen Situation wohl wenig überraschen.