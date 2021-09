Nathalie Volk hat sich wieder verlobt

Auf Instagram verkündete die ehemalige GNTM-Kandidatin, dass sie und ihr Freund, der verurteilte Totschläger und Hells Angels Rocker Timur A., heiraten werden.

Nathalie Volk (24) ist wieder verlobt: Nachdem sie vor wenigen Monaten erst ihre Beziehung öffentlich gemacht hatte, verkündete sie nun bereits ihre Verlobung. "Mein Ja für immer", schreibt sie zu einem gemeinsamen Selfie mit Timur A. und zeigt strahlend ihren Verlobungsring.

Bis 2020 war das Model, das inzwischen unter dem Künstlernamen Miranda DiGrande bekannt ist, mit dem Millionär und Unternehmer Frank Otto (64) liiert. Die beiden wurden offiziell 2016 ein Paar und verlobten sich zwei Jahre später.

Volks Verlobter wegen Totschlags verurteilt

Nathalies Partnerwechsel war medial ein großes Thema. Schließlich ist ihr zukünftiger Ehemann in Deutschland kein Unbekannter. Der Hells-Angels-Rocker wurde 2010 wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von elf Jahren verurteilt, nachdem er ein Mitglied der verfeindeten "Bandidos", in Duisburg erschossen hatte, und im Mai 2019 in die Türkei abgeschoben wurde, wo das Paar nun gemeinsam lebt. Nathalie absolviert daneben noch ihre Schauspiel-Ausbildung in Los Angeles, die ihr Ex Otto Frank zahlt.