Neue ProSieben-Quizshow von Joko & Klaas im Frühjahr

Senderchef Hannes Hiller kündigte die erste Staffel an.

Unterföhring. ProSieben zeigt im Frühjahr eine neue Quizshow mit den Entertainern Joko und Klaas. Senderchef Hannes Hiller kündigte die erste Staffel an, die Show heißt demnach "Ein sehr gutes Quiz (Mit hoher Gewinnsumme)".

Einen Vorgeschmack auf die Quizsendung hatten ProSieben-Zuschauer schon im vergangenen Jahr bekommen. Im April hatten die Fernsehmoderatoren Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) das Programm ihres Haussenders für einen ganzen Tag lang gestaltet und dabei auch eine einmalige Quizshow zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gezeigt, die denselben Namen trug.

Dafür riefen sie die Zuschauer Stunden vorher auf, als Kandidatin oder Kandidat spontan ins Studio nach Berlin-Adlershof zu kommen. Mehrere Kandidaten spielten dann miteinander und gegeneinander zugleich. Eine Kandidatin namens Carola gewann die 100.000 Euro. Sie beantwortete die letzte Frage richtig, mit welchen Wörtern der Queen-Song "We are the Champions" zu Ende geht.

Joko und Klaas gehören seit vielen Jahren zu den bekanntesten Programm-Gesichtern des Privatsenders ProSieben. Über die Jahre haben sie mehrere Formate präsentiert.