Neue Schlagershow für Andrea 'Kiwi' Kiewel

Die Kultmoderatorin aus dem ZDF-Fernsehgarten mit neuer Prime-Time-Show

Kiwis große Partynacht lockt mit musikalischen Schwergewichten und bekannten Namen wie Thomas Anders, Jonny Logan, Santiano und vielen anderen. Die Gastgeberin Andrea Kiewel begrüßt gleich viermal kommendes Jahr zur besten Sendezeit mit einer feierlichen Mischung der größten Hits ihrer Gäste.

Dreistündiges Partyvergnügen

Jeder Show bietet drei Stunden Partyvergnügen mit Kiwi und über zehn Musikstars aus dem Schlager- und Pop-Bereich. "Viele besondere Momente in unserem Leben sind untrennbar mit bestimmten Liedern verbunden. Es erfüllt mich mit Vorfreude, mit unseren Zuschauern in SAT.1 unvergessliche und emotionale Partys zu zelebrieren." so die quirlige Moderatorin.

Diese Stars sind mit dabei

Folge 1 u.a. Ben Zucker, Glasperlenspiel, Howard Carpendale, Jupiter Jones, Mike Singer, PUR, Vicky Leandros, voXXclub

Folge 2 u.a. Alex Christensen, Bell Book & Candle, Heinz Rudolf Kunze, Loona, Lou Bega, Münchener Freiheit, Nino de Angelo, Vaya con Dios

Folge 3 u.a. Anastacia, Culcha Candela, Gregor Meyle, Marianne Rosenberg, Nik P., Oli P., Peter Maffay, Roberto Blanco, Silly

Folge 4 u.a. Anna Maria Zimmermann, Christina Stürmer, Fury in the Slaughterhouse, Johnny Logan, Marquess, Olaf Henning, Santiano, Thomas Anders