Arnie & Co. im Anflug auf Kitz

Auftakt. Donnerstagnachmittag wird Johanna Mikl-Leitner den Party-Reigen in der Gamsstadt mit ihrem Heurigen in der Tenne eröffnen. Am Abend bittet dann Arnold Schwarzenegger zu seinem privaten Klimagipfel inklusive Charity-Auktion seiner Film-Requisiten. Gerüchten zufolge soll auch sein Freund Sylvester Stallone nach Kitz kommen, um dort ein von ihm handsigniertes Porträt für das Klima zu versteigern.

Novum. Arnies Event ist aber nicht die einzige Neuerung am Hahnenkamm-Wochenende. So wird Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn bei der erstmals stattfindenden „Kitz Legends Night“ im Hotel Zur Tenne mit dem „Inspiration Award“ als Legende ausgezeichnet. Mit dabei auch Ivica Kostelić und weitere Ski-Stars.