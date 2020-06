Chiara Pisati: Was läuft da mit Thiem?

Trennung. Mitte Februar schwärmte „XXXLutz Ixi“ Chiara Pisati (24) noch von ihrem neuen Freund, Radio-Moderator Kevin Piticev (27). Doch nun soll laut Insidern auch schon wieder alles vorbei sein. Der schöne Werbe-Star soll erst seit Kurzem wieder Single sein und wurde auch bereits an der Seite eines bekannten Österreichers gesichtet. Bei einem Essen an der Alten Donau wirkten Pisati und Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem (26) laut einer Beobachterin sehr vertraut. Auf ÖSTERREICH-Anfrage sagt Pisati: „Ach, das war doch nur ein Essen zu viert mit Freunden.“ So ganz will man das jedoch nicht glauben, denn immerhin wären beide nun wieder zu haben.

Zukunft. Thiem hat sich Ende letzten Jahres von seiner Freundin, Tennisprofi, Kristina „Kiki“ Mladenovic (27), getrennt. Außerdem wäre Pisati genau Thiems Geschmack. Zeit hat er außerdem im Moment. International spielt der Tennis-Star erst wieder ab 13. Juni. Ein schönes Paar wären die beiden allemal. N. Martens

R. Wastler