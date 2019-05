Im März 2018 standen Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier in Los Angeles gemeinsam im Studio.

Motivations-Song

Jetzt gibt es das Ergebnis zu hören und zu sehen. Bei der brandneuen Gabalier-Single Pump It Up, die der Volks-Rock'n'Roller erst Donnerstagabend völlig überraschend auf Facebook ankündigte, rockt auch Arnie mit. Für den „Motivations-Song“ wurde in den Red Bull Studios in Santa Monica und am Strand auch ein gemeinsames Video gedreht.

Gespaltene Meinung

Die Meinungen der Fans zu diesem Lied sind sehr gespalten. Manchen gefällt gar nicht, dass Gabalier (wieder mal) auf Englisch singt. Die Rap-Parts finden seine Anhänger auch nicht so passend für den Künstler, der sich oft gerne besonders rot-weiß-rot inszeniert. Eingefleischte Fans stehen hinter ihrem Andi, loben den Ausflug in ein neues Genre. Auf seiner Facebook-Seite geht es darum rund. Die Message, die von Arnold Schwarzenegger im Video transportiert und seinem Lebensmotto entspricht, ist jedenfalls zeitlos und unabhängig davon, ob man das Lied mag oder nicht: "Frag dich, wer du sein magst und wenn du an dich glaubst, dann kommt der Erfolg, vertraue auf dich und all deine Träume werden wahr."

Das ist das Gabalier-Schwarzenegger-Video, über das nun alle reden.