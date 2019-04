Mr. Songcontest Andi Knoll spricht am Sonntag (ab 19.45 Uhr) mit Dominic Heinzl in "HEINZL und die VIPs" über seine langjährige Beziehung zu einem Mann und das offene Geheimnis seiner Homosexualität.

"Es wissen ja alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen - haben es sich vielleicht auch schon mal gedacht", so Andi Knoll. Ob der Moderator aktuell in einer Beziehung ist und warum der ESC in der Gay-Community so beliebt ist, erfahren Sie morgen in ÖSTERREICH und auf oe24.at.

Programmhinweis: Das gesamte Interview mit Andi Knoll sehen Sie heute Abend in "HEINZL und die VIPs" (ATV) ab 19.45 Uhr.