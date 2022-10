Diese zwei Frauen prägten Mateschitz' Leben

Der verstorbene Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz war zwar nie verheiratet, doch zwei Frauen spielten in seinem leben eine besonders wichtige Rolle.

Das Privatleben von Dietrich Mateschitz blieb bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis. Der Milliardär ließ sich so gut wie nie auf Society-Events blicken, mied das Rampenlicht und gab selten Interviews. Auch über sein Liebesleben ist demnach wenig bekannt. Zwei Frauen spielten jedenfalls eine große Rolle in seinem Leben – obwohl er mit keiner der beiden verheiratet war.

© Gerhard Fally Dietrich Mateschitz kam mit Freundin Marion Feichtner.

Mit der um einige Jahre jüngeren Marion Feichnter (39) war der verstorbene Red Bull-Chef Didi Mateschitz (78) seit 2009 liiert. Die gelernte Reisekauffrau, die das Reiseunternehmen "Travelbirds" mit mittlerweile 38 Mitarbeitern führt, scheut das Rampenlicht ebenso wie Mateschitz selbst.Gemeinsam lebten Feichtner und Mateschitz in einer riesigen Villa im Salzburger Nonntal, aber auch auf dem Landgut in Maria Alm (Pinzgau) verbrachten sie gerne Zeit.

Mit der anderen Frau in seinem Leben, Anita Gerhardter (56) war Mateschitz zwar nur zwei Jahre lang liiert, doch sie blieb stets im "Dunstkreis" des Milliardärs. Aus der gemeinsamen Beziehung stammt Sohn Mark (29). Gehardter war in jungen Jahren nicht nur Skilehrerin, sondern auch Stewardess. Beruflich waren Mateschitz und Gerhardter bis zum Schluss verbunden. Die 56-Jährige ist mittlerweile in der Privatstiftung „Wings for Life“, die einst von Mateschitz gegründet wurde und sich für die Heilung von Querschnittsgelähmten einsetzt, als internationale Geschäftsführerin, im Vorstand und als Kuratorin tätig. Seit 2022 ist auch Mark Teil des Vorstands von „Wings for Life“.