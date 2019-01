Lugner macht jetzt Werbung für XXXLutz

Zwei österreichische Institutionen treffen im neuen XXXLutz-Werbe-Clip aufeinander: Familie Putz und Richard "Mörtel" Lugner. Weil ihm die Hollywood-Stars "mit ihrem depperten Englisch auf die Nerven gehen", hat der Baumeister "jegliche Kosten und Mühen gescheut" und die XXXLutz-Familie zum Opernball eingeladen. So zumindest in der neuen Fernseh-Werbung, in der eine Pressekonferenz vorgegaukelt wird.

Zuerst nimmt noch die Oma der Familie neben Lugner Platz als er seine Opernballgäste vorstellt. "Ah, eine Dame ihren Alters", sagt ein "Journalist" Richtung Lugner. "Die doch nicht", antwortet "Mörtel". Dann dreht er sich zur Tochter Putz "Die!" sagt er. "Was? Ich?", ist sie ganz verduzt.

Der Opernball steigt heuer am 28. Februar. Wie jedes Jahr stellt Lugner seinen Stargast in der legendären Pressekonferenz in der Lugner City vor. Wer es heuer sein wird ist noch unklar. Bisher gibt es nur Spekulationen. Am 13. Februar wird er das Geheimnis dann lüften. Vielleicht lädt er ja heuer dann nicht nur einen Star, sondern eine ganze Familie ein? "Mörtel" ist jedenfalls immer für Überraschungen gut.