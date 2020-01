Nach Hitler-Eklat: Jetzt legt Sido nach

Zunächst schwieg der Rapper zu den Vorwürfen. Seine Frau Charlotte Würdig (41) sagte gegenüber "Bild" was zum Auftritt ihres Mannes: "Ich kann das nicht mehr hören! Wer soll ein Nazi sein!? Paul? Unfassbar. Ich war da. Und viele andere auch. Und wer Ironie nicht versteht, versteht sie halt nicht. Ich habe nicht EINEN getroffen, der das anders verstanden hat."

Auf Instagram schreibt er Richtung "Bild" gerichtet: "Liebe Bild, dass ich bei Auftritten in Österreich ab und an Bezüge zum dritten Reich herstelle, ist mittlerweile gute Tradition. Ihr könnt also wieder in Ruhe gegen Minderheiten hetzen und die Gesellschaft spalten!!! Gute Nacht!!!"

"Gute Tradition"? Damit meint Sido wohl den Vorfall in der Sendung "ORF Medienhahn" von 2011. Damals sagte er: "Ihr Österreicher habt uns da mal einen rübergeschickt, der uns Ordnung beigebracht hat." Daraufhin brach ein Shitstorm los. Doch anstatt sich zu entschuldigen, twitterte Sido: "Die Österreicher diskutieren gerade darüber, ob ich ein Nazi bin!!!?!!!"