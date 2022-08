Für Fischer nimmt Melissa jedes Wetter in Kauf

Die Kollegin harrte im Regen aus, um Helene Fischer live zu erleben und zeigte sich begeistert

Helene Fischer heizte in München 130.000 Fans ein, und das trotz des strömenden Regens. Eine die den "Fluten" standhielt, war Schlagersängerin Melissa Naschenweng. Sie sorgte zur für Spekulationen, dass sie als Vorband auf der Bühne stehen könnt, stand aber dann doch nur davor. "Für so eine Frau stellt man sich gerne in der Regen", gab sich Naschenweng begeistert. Vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal schon, dass sie zu Helene ins Trockene kann.

Lederhosenrock ohne Fischer

"Lederhosenrockerin" Naschenweng wird am 26. und 27. August in Schlosshof Donsdorf und im Festzelt Valens performen. Im September hat die fesche Villacherin mindestens acht weitere Termine. Leider alle ohne Helene Fischer, dafür kommen die Fans dann auch nur wegen ihr.