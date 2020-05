So rührend gedenken Lauda-Zwillinge ihrem Papa

Die Nachricht über Niki Laudas († 70) Tod erschütterte am 20. Mai 2019 die ganze Welt. Vor ­allem aber die Familie und Freunde der Formel-1-­Legende leiden unter dem tragischen Verlust.

„Man kann gar nicht richtig in Worte fassen, wo Niki überall fehlt, er fehlt uns einfach überall. Er fehlt jeden Tag 24 Stunden. Aber langsam versuchen wir aus dieser Wolke der Trauer herauszufinden“, sagt seine Witwe im Interview mit Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl.

© Starpix Birgit und Niki Lauda.

Am Donnerstag war Stöckl schließlich selbst am Grab von Niki Lauda. Es war umgeben von Blumen und Grußbotschaften - auch von seinen Zwillingen Max und Mia. "Drei Herzen aus Blumen liegen da, von Birgit, Max und Mia, Kränze von seinem Freund Attila und dessen Familie. und so viele Kerzen und Botschaften von allen, für die er einfach unvergessen bleibt, so wie mich", beschrieb es Stöckl.

In ihrem Gespräch mit Birgit, zeigte sich die sonst eher verschlossene 41-Jährige sehr emotional. „Für uns ist er eigentlich immer da und ich merke, wie stark so eine Beziehung und Bindung nach dem Tod mit einem Menschen, den man so geliebt hat, noch bestehen kann. Da fällt mir auch dieser Spruch ein: ‚Die Beziehung endet nicht mit dem Tod. Der Tod beendet ein Leben, aber er beendet nicht eine Beziehung mit einem Menschen", so Lauda.

Bei der Gedenk­feier in Wien am Mittwoch kamen nun abermals Familie, Freunde und Wegbegleiter zusammen, um sich an Niki zu erinnern. Einer fehlte dabei leider.

Nikis Bruder nicht bei Gedenkfeier

Wie bereits zwei Tage vor der Gedenkfeier auf oe24.TV angekündigt, hatte Niki Laudas Bruder Florian aufgrund der Covid-19-Bestimmungen Schwierigkeiten, aus Ungarn nach Wien einzureisen. „Ich hätte bis 15. Juni in Quarantäne gehen müssen.“ Er gedenke seines Bruders jedoch auf seine ganz eigene Art und Weise und werde ihn nie im Leben vergessen können.