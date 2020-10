"Dancing Stars": Parkett-Aus für Tamara Mascara

Damit tanzen noch acht ''Dancing Stars'' um den Titel.

Die Dancing Stars im Austropop-Fieber. Heute Abend stand die erste Motto-Show auf dem Programm. Zum 50-jährigen Jubiläum der heimischen „Hadern“ wurde zu Macho Macho, Du entschuldige, i kenn di und Fürstenfeld abgetanzt. Danach hieß es letztendlich Ciao für Tamara Mascara mit Tanzpartner Dimitar Stefanin.

Fürstenfeld. Mit dem „STS“-Hit „Fürstenfeld“ sorgten Norbert Oberhauser und Catharina Males für den Auftakt. Für den ORF-Moderater gab's ein Extra-Lob von Ballerina Karina Sarkissova: Mi hat gefallen, dass Sie heute kein einziges Mal ihr Gesicht verloren haben."

Mit einem Slowfox zur „Blume aus dem Gemeindebau“ (Wolfgang Ambros) überzeugten Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov. Während Sarkissova Gänsehaut bekam, bescheinigte Juror Dirk Heidemann, Michi Kirchgasser große Fortschritte.

Heidemann lobte auch Marcos Nader und Alexandra Scheriau für ihren Qickstep zu „Live is Life“ von Opus.: "Sie gefallen mit als Tänzer und Tanzpaar immer besser.“ Dafür gab es 17 Punkte.

Balazs Ekker war die nächste Nummer von Tamara Mascara und Dimitar Stefanin „etwa zu steif“. Und dennoch holte das Paar, das ansonsten sehr viel Lob einfuhr, mit dem Song „Nie genug“ von Christina Stürmer stolze 22 Punkte.

Tanz-Star Conny Kreuter verwandelte an diesem Abend ihren Partner Cesar Sampson in einen Fred Astaire. So sah es Karina Sarkissova, so sahen es alle am Bildschirm. „Es war toll, ich liebe es“, sagte Dirk Heidemann. Ein eleganter Auftritt der beiden, für den es 23 Punkte und die bis dahin höchste Wertung gab.

Nur 14 Punkte schafften dagegen Opernsängerin Natalia Ushakova und Profi-Tänzer Stefan Herzog zu Marianne Mendts „Wie a Glock‘n“, obwohl sich das Paar laut Jury seit dem letzten Mal gesteigert hatte.