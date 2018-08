Wegen Wettersturz: Gabalier-Konzert wird vorverlegt

Der extreme Kälte-Einbruch wirkt sich auf das Drei-Stunden-Spektakel im Planai-Stadion aus. Nachdem die 40.000 Fans zittern mussten, ob das Konzert stattfindet, gab Gabalier in einer Facebook-Videobotschaft Entwarnung: Das Konzert wird um eine halbe Stunde auf 19.30 Uhr vorverlegt. Die Prognosen: maximal 14 Grad untertags, etwa 12 werden es sein, wenn der Volks-Rock’n’Roller auf die Bühne steigt. Regen und Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Berg könnten sogar bis zu 10 cm Schnee fallen.

"Es bestehe keine Hangrutsch-Gefahr", so Gabalier. Die Konzertveranstalter seien mit Behörden und Bodengutachtern über das Gelände gegangen, die ihr Okay gaben. Gabalier scherzt: "Stöckelschuhe haben auf dem Gelände dieses Mal nichts verloren, auch wenn es mir leidtut", so der Volks-Rock'n'Roller. Der Musiker schlägt "ordentliche Berghammerl" vor, um einen guten Grip auf dem steilen Festivalgelände zu haben.