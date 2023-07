Alf Poier: In Velden schief angeschaut, weil er Wurstsemmerl isst

Der Kabarettist postete auf Instagram eine besondere Beobachtung.

Kabarettist und Künstler Alf Poier ist derzeit in Velden unterwegs. Er hat ein Foto von sich auf Instagram gepostet, das ihn mit einer österreichischen Nationalsnack zeigt. Einem Wurstsemmerl, mit Gurkerl. Dazu lächelt er, scheint sich schon auf die fleischige Speise zu freuen.

Schief angeschaut wegen Essen

Doch nicht jeder scheint die Freude an diesem Essen mit ihm zu teilen. Poier schreibt zum Bild, wie die Reaktionen auf sein Semmerl waren: "Wenn man im noblen Velden mit einem Wurstsemmerl am Gehsteig sitzt, wird man gleich mal schief angeschaut. Dabei gibts goa nix Exklusiveres und Besseres als ein Extrawurstsemmerl mit Gurkerl! Erhältlich ist dieser lukullische Genuss in allen Gourmettempeln mit der gelben Aufschrift "BILLA".

Zustimmung für Snack

Seine Fans nehmens lustig, schreiben unter den Beitrag: "Gönn dir!" oder drücken die Zustimmung mit Klatschsymbolen aus.