× Alles neu bei Starmania

Am Freitag startet die neue Staffel mit einer fulminanten Bühnenshow

250 Quadratmeter Bühne, dazu ein 210 Quadratmeter großer LED-Screen, 600 Scheinwerfer, 30 Tonnen Equipment, 22 Kameras und die erfahrenen Licht-Designer der Rolling Stones oder der MTV Awards – am Freitag (20.15 ORF1) legt Starmania wieder los. Start der sechsten Staffel. Es moderiert wieder Arabella Kiesbauer. ÖSTERREICH war schon bei den Proben dabei.

Stars beim Showauftakt



Die ersten 14 Kandidaten, darunter Stella Kranner (A Glock‘n), Nadja Inzko (Dear Mr. President) oder Philip Handzel mit dem Ed Sheeran Hit Bad Habbits, stellen sich dabei einer komplett neuen Jury, auf 2 Minuten verlängerten Song-Beiträgen und einem vereinfachten Modus: Josh., Lili Paul-Roncalli und Gastjurorin Tina Naderer dürfen mittels „Star-Ticket“ je einen Kandidaten und mit dem „Jury-Ticket“ noch einen weiteren Kandidaten in die nächste Runde (18. März) schicken. Dazu dürfen die TV-Seher – anders als 2021 – schon morgen mitbestimmen: drei weitere Final-Tickets durch Tevoting. „Das freut vor allem meine Kinder, die gleich von Anfang an mit abstimmen wollen“, jubelt Arabella über die wichtige Neuerung. Will aber dabei wieder auf schrille und aufregende Outfits setzen: „Gib dem Affen Zucker: Man muss ja schauen, dass über etwas gesprochen wird. Gerade in Zeiten wie diesen!“

Live-Band und Publikum nach Oster-Pause

Am 11. März folgt die zweite Quali-Runde mit den restlichen 14 Kandidaten. Am 18. März die erste von sieben Final-Runden. Mit Marco Wanda als Gastjuror und auch wieder Ersten Fans im Studio. Nach der Oster-Pause gibt es es dann auch eine Live-Band und wieder Publikum. Am 6. Mai wird schließlich Österreichs neuer Popstar gekürt. „Wir wollen damit auch eine Auszeit von den aktuellen Problemen liefern, denn Unterhaltung gehört klar zum ORF-Auftrag. Wir werden dabei jedoch immer wahrnehmen in welcher Zeit wir leben“, so ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitzs.