× HIER übt Lugner schon für die Hochzeitsnacht

Lugner zeigt sich schmusend mit seiner Verlobten Simone Reiländer in Las Vegas.

Sie können die Finger wohl gar nicht mehr von einander lassen: Richard Lugner genießt gerade mit seinem "Bienchen" Simone Reiländer einen Liebesurlaub in Las Vegas. Gemeinsam wollen sie die in Amerika lebende Tochter Nadine Jeannine (39) besuchen. Und dabei wirken die zwei Turteltauben so verliebt wie noch nie. Ob da wohl schon für die Hochzeit und die darauf folgende Nacht geübt wird?

© Richard Lugner

Aber nicht nur seine Begleitung, sondern auch die Stadt an sich dürfte es dem 91-jährigen Bauherrn angetan haben: "Wir sind viel unterwegs. Es ist eine außergewöhnliche Stadt. In jedem Hotel muss man durchs Casino zu den Zimmern gehen. Alles ist voll mit Automaten." schwärmt er gegenüber oe24.