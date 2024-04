Sind Lugner und "Bienchen durchgebrannt?

Der Baumeister und seine Verlobte jetten um die Welt - wird jetzt geheiratet?

Von Wien über Bratislava bis nach Las Vegas. In den letzten Tagen legen Richard Lugner (91) und seine Verlobte "Bienchen" Simone Reiländer ein rasantes Tempo vor. Erst sind die beiden zusammengezogen, jetzt jetten sie schon um die Welt. Auch von Hochzeit sprach das neue alte Paar bereits. Zurzeit weilen die beiden in Las Vegas. Da kam natürlich sofort der Gedanke auf, dass man in der Stadt der Sünde heiraten wolle. Lugner wäre es zuzutrauen.

Richard Lugner und Simone Reiländer vor dem Wasserfall im Wynn © zVg ×

Hochzeit noch dieses Jahr

"Mörtel" wolle seiner Liebsten nur seine in Amerika lebende Tochter vorstellen. Nadine Jeannine (39) lebt in Nevada und meidet, wie auch ihre Halbschwester Jacqueline Lugner (30), das Rampenlicht. Letztere wird heuer noch vor den Traualtar treten. Im Sommer will sie Leo Kohlbauer das Ja-Wort geben. Und auch Richard hat vor, noch in diesem Jahr zu heiraten. Bleibt zu hoffen, dass jetzt nicht ein neuer Familienstreit ausbricht.