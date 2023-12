Amira Pocher: Flucht in die Berge

Die fesche Moderatorin genießt eine Auszeit in Salzburg und beweist am Großarl, dass sie auch auf zwei Brettern eine gute Figur macht

Amira Pocher ist nach ihrer Trennung von Olli zurück in ihrer Heimat Österreich. In Salzburg, um genau zu sein. Dort besucht sie ihre Familie und gönnt sich eine Auszeit von den Strapazen mit dem Ex. Am Großarl zeigt sie beim Skifahren, dass sie definitiv österreichische Gene in sich trägt. Gemeinsam mit einer Freundin hat sie einen Skilehrer gebucht, um ihren Fahrstil zu perfektionieren. Auch die gemeinsamen Kinder mit Olli scheinen mit zu sein. "Naturtalent", schreibt sie zu einem Video ihres älteren Sohnes.

Getrennte Weihnachten

Oliver und Amira planen heuer getrennte Weihnachten. Der Comedian möchte angeblich mit seiner anderen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und deren gemeinsamen Kindern feiern. Er wolle sich jedoch etwas überlegen, damit die Kids nicht traurig sind, dass sie das Fest ohne ihren Vater verbringen müssen.