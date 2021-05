Sänger Andreas Gabalier sagt das Konzert in Kitzbühel ab, weil es nicht in altgewohnter Manier stattfinden könne.

Dieses große Event wird nicht stattfinden: Sänger Andreas Gabalier sagt das Konzert in Kitzbühel ab. Als Gründe dafür nennt er, dass ein Gig wie dieser nicht in altgewohnter Manier stattfinden könne.

Auf Instagram sagt der Sänger dazu: "Weil wir die Show einfach nicht in altgewohnter Manier mit all dieser verbundenen Lebensfreude uns den Aftershowpartys und den randvoll gefüllten, bereits seit einem Jahr ausverkauften Tennisstadion in unserer viel geliebten Stadt über die Bühne gehen lassen können."

Gabalier: Er sagt Kitzbühel-Konzert ab

Er endet den Clip damit, dass er sich nun den Frust von der Seele laufen müsse.