Gabalier und Schmidhofer wagen sich an diesen Weltrekord.

Zum Jahresende ließ die junge, innovative Marke VANHANS aufhorchen: Mit Anna Gasser und Andreas Gabalier ließ man erstmals zwei Menschen von 2,5-Meter-Drohnen auf Ski und Snowboard über die Skipiste ziehen.

Nun aber folgt der zweite Streich: Gemeinsam mit der einstigen Alpin-Speedqueen Nicole Schmidhofer und Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier will man einen Weltrekord im Eisschnelllauf aufstellen. Nicht etwa mit purer Muskelkraft, sondern vielmehr mit der geballten Power von zwölf akkubetriebenen Laubbläsern der VANHANS-Mutterfirma Einhell soll auf dem Eis Lapplands ein Speedrekord aufgestellt werden! Der große Showdown ist für Anfang kommender Woche geplant – je nach Wetterlage.

Mit Laubbläsern über das Eis am Polarkreis

Tatsächlich begibt man sich für dieses waghalsige Unterfangen an den nördlichen Polarkreis, da in Österreich leider die warmen Temperaturen dem Rekordversuch einen Strich durch die Rechnung machen. Am legendären Race-Track in Arjeplog, wo sonst Autohersteller ihre neuen Allrader testen, bietet das blanke Eis die perfekten Bedingungen für dieses einzigartige Vorhaben. Mit dabei ist auch diesmal wieder eine hochprofessionelle TV-Crew, die jedoch nicht nur Social-Media-Snippets produzieren wird, sondern gar eine Dokumentation zu diesem einzigartigen Forthaben dreht.



Andreas Gabalier, Volks-Rock’n’Roller: „Als passionierter Eishockeyspieler bringe ich ausreichend Schlittschuherfahrung mit, um das Ding zu rocken. Aber mit Highspeed übers Eis Lapplands zu brettern, ist natürlich schon eine andere und ganz eigene Liga.“



Die Sicherheit



Mit Spitzengeschwindigkeiten von knapp unter 100 km/h auf Schlittschuhen über das blanke Eis zu brettern, stellt für jeden Menschen eine besondere Herausforderung dar. Geistige und körperliche Fitness müssen auf Toplevel sein. Daher trainieren Nicole Schmidhofer und Andreas Gabalier seit Anfang Jänner – neben dessen Tourneestart und anderen Vorhaben – auch gezielt auf dieses Projekt hin. Vor Ort wird das gesamte Areal weitläufig abgesperrt sein, um jegliche Überraschungen ausschließen zu können.

Die Ausrüstung

Damit die beiden nominierten Eispilot:innen Nicole Schmidhofer und Andreas Gabalier auch wirklich eine neue Speedmarke erreichen können, wird seit Wochen gemeinsam mit den Partnern von Einhell – wie Jack Wolfskin, Breitling, Comedes & POC Sports – an der perfekten Ausrüstung geschraubt und gebaut. In seiner finalen Ausprägung werden die Eisracer:innen mit einem vierteiligen Equipment ausgerüstet sein. Die Grundlage bieten spezielle Speedschuhe und ein eigens adaptiertes Exoskelett. Dieses wird die Belastung auf den Körper so minimal wie möglich halten, gleichzeitig für Stabilität sorgen und insbesondere im Fall eines Sturzes maximalen Schutz bieten. Ebenfalls als Aufprallschutz wird der zweite Teil der Ausrüstung konzipiert: der aerodynamische Suit, bei dem sich die DIY-Profis von VANHANS an jenen von Speedskifahrer:innen orientieren. Der dritte Bauteil ist ein kompakter Rucksack, in dem einerseits die Hightechsteuerung integriert ist, und andererseits auch ein Teil des finalen und wichtigsten Elements: der Düsenantrieb. Sechs Laubbläser werden in diesem Bag so integriert, dass sie maximalen Schub liefern können. Die anderen sechs Blower wiederum werden flexibler am Suit angebracht sein, um den Akteur:innen die Möglichkeit individueller Steuerung zu ermöglichen.

Die Planung

Auch wenn in Lappland absolute Eissicherheit herrscht und eine lokale Crew die 1,2 Kilometer lange Piste extra bearbeitet, wird schon Tage vor dem Weltrekordversuch eine Spezialeinheit aus Österreich zur Location aufbrechen, um jeden Millimeter der Strecke unter die Lupe nehmen zu können. „Schließlich kann die kleinste Unebenheit zum Sturz führen. Und das wollen und werden wir mit allen uns möglichen Mitteln verhindern“, sagt Lukas Steiner-Bauer.



Nur eine Sache wird sich erst nach dem großen Showdown entscheiden: Wer nun wirklich auf den Kufen Richtung Weltrekord rasen wird.