Andreas Gabalier postet Muskelprotz-Foto

Seine coronabedingte Auszeit nutzte Andreas Gabalier offenbar für Sport. Auf einem neuen Foto, das er auch Facebook gepostet hat, zeigt der Steirer was er hat - und das sind vor allem viel Muskeln.

Dabei ging es in dem Posting nicht um seinen trainierten Körper, sondern um seine Fans daran zu erinnern, dass er jetzt eigentlich nicht zuhause sitzen würde. "Genau JETZT wäre ich in meiner viel geliebten Schweiz wieder bereit für die große Bühne gewesen!!!! Was bleibt ist die Hoffnung für das nächste Jahre ... weil wir VolksRock'n'Roller an das Gute glauben", so Gabalier an seine Fans.

Dass er es kaum erwarten kann wieder auf Shows zu spielen, wurde in den letzten Tagen bereits deutlich. „Der neue Termin für mein Fan-Festival in München steht fest: 31. 07. 2021!“ – mit diesen Worten beendete Andreas Gabalier Freitagabend den Countdown für den neuen Termin seines Mega-Festivals in München. Das ursprünglich für den 15. August dieses Jahres geplante Spektakel musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. „Aber in genau 365 Tagen feiern wir alle gemeinsam am Freigelände der Messe München Riem ‚DIE Andreas Gabalier Show 2021‘“, postete der Volks-Rock’n’Roller weiter. Dort erwartet seine Fans eine 120 Meter lange Bühne und jede Menge Rahmenprogramm. So sind eine Fan-Meile, ein eigener Vergnügungspark, Biergärten und Trachtenstände geplant. Schon ab 10 Uhr morgens soll der Entertainment-Bereich geöffnet sein und der Zutritt zum Konzertgelände wird ab 16 Uhr möglich sein. Mehr als 100.000 Leute sollen beim Fan-Festival mit dabei sein können. Bereits verkaufte Tickets für das abgesagte Event behalten auch für das nächste Jahr ihre Gültigkeit.

Velden-Urlaub und Party im Szene-Lokal

Die Zeit bis zum Festival vertreibt sich Gabalier großteils im Tonstudio, wo er fleißig an neuen Songs bastelt. Immer wieder hält er seine Fans via Social Media darüber auf dem Laufenden. Und wenn er nicht arbeitet, verbringt der Superstar seinen Sommer hauptsächlich in Kärnten. In Velden besitzt Gabalier ein Luxus-Penthouse mit Blick über den Wörthersee. Und auch im dortigen Nachtleben ist der Sänger oft unterwegs. Erst vor wenigen Tagen sorgte er damit für Schlagzeilen. Trotz Corona-Warnung gibt Gabalier im Szene-Lokal Schinakl für einen Freund den Bar-Keeper und genießt das Bad in der Menge. Maske trägt Gabalier dabei schon, allerdings unter dem Kinn. Abstand wahrt er insofern, als dass zwischen ihm und den Hunderten Gästen die Bar steht. „Ich habe einem 30 Jahre alten Freund zweimal geholfen“, so Gabalier zu seiner Aktion gegenüber ÖSTERREICH.

Bleibt zu hoffen, dass sowohl Gabalier gesund bleibt als auch die Corona-Krise nächsten Sommer bereits Geschichte ist, damit der Mega-Show in München und weiteren Konzerten des Volks-Rock’n’Rollers nichts mehr im Wege steht.

