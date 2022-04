Angelika Spiehs über Sohn Benjamin: "Er ist auf Entzug"

Erst starb ihr Mann Karl, dann wurde sie auch noch von ihrem Sohn Benjamin angegriffen. Spiehs-Witwe Angelika hat schwere Monate hinter sich

Schon im Jänner erlitt Angelika Spiehs (77) den ersten Schicksalsschlag im neuen Jahr: Der Tod ihres Mannes Karl Spiehs. Der erfolgreiche TV-Produzent starb im Alter von 90 Jahren. Er war unter anderem für die Kultserie "Ein Schloss am Wörthersee" bekannt. Neben Ehefrau Angelika hinterließ er auch noch Sohn Benjamin (41). Dieser war leider nicht in Trauer mit seiner Mutter vereint, sondern sorgte erneut für unerfreuliche Nachrichten. Laut "Bild" griff Benjamin seine Mutter in der Villa in Kärnten an und wurde kurz darauf verhaftet. Im Gespräch mit der Zeitung äußert sich Angelika nun zu dem Vorfall.

Angelika Spiehs: ''Es tut ihm leid''

Der Angriff selbst sei am 5. April geschehen. Angelika Spiehs habe selbst die Polizei alarmiert, nachdem ihr Sohn sie gewürgt und ihr sogar mit dem Tod gedroht habe. "Es war ein großer Schock", gibt die Witwe zu. Selbst die Beweggründe verrät Angelika Spiehs: "Benjamin ist alkoholkrank. Er war auf einem guten Weg. Nach dem Tod des geliebten Papas ist er rückfällig geworden. Trank heimlich Wodka und Bier, hatte an dem Tag 2,4 Promille. Jetzt ist er für zwei Monate in einer Entzugsklinik."

Benjamin zeigt Reue

Der Spiehs-Sohn könne sich an nichts erinnern, dennoch laufe ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. "Wenn ich mit ihm telefoniere, ist er sehr lieb und einsichtig. Es tut ihm alles schrecklich leid", erklärt die Mama.