Anna Netrebko: Absage für Wiener Staatsoper - SIE springt ein

Die Opern-Diva wird ihr geplantes Rollendebüt im Jänner nicht feiern können. Die Staatsoper konnte Ersatz finden.

Das für 21. Jänner 2025 geplante Rollendebüt von Anna Netrebko in der Titelpartie von Ariadne auf Naxos muss leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Aufgrund gesundheitlicher Probleme im Dezember und der damit verbundenen mangelnden Vorbereitungszeit für den Probenbeginn Anfang Jänner sieht sich Netrebko gezwungen, ihre Auftritte als Ariadne im Jänner 2025 an der Wiener Staatsoper abzusagen.

Netrebkos Entschuldigung

Anna Netrebko: "Ich bin sehr traurig darüber, dass ich diese unglaubliche neue Rolle nun nicht singen kann, aber aufgrund der unerwartet verlorenen Zeit bin ich nicht in der Lage, sie in dem Maß vorzubereiten, das ich von mir selbst fordere. Es tut mir leid, alle zu enttäuschen, die geplant haben, die Vorstellungen zu besuchen. Seitdem ich mit dem Studium der Rolle der Ariadne begonnen habe, habe ich mich in sie verliebt und mich sehr auf dieses Debut gefreut. Bogdan Roščić und ich arbeiten daran, so schnell wie möglich einen neuen Zeitraum zu finden, in dem ich die Partie in Wien singen kann."





Ersatz-Sopranistin

Die Titelrolle in den vier Aufführungen (21., 25., 28. und 31. Jänner 2025) übernimmt Lise Davidsen. Die weltweit erfolgreiche Sopranistin gab mit dieser Partie 2017 ihr umjubeltes Debüt an der Wiener Staatsoper.

Anna Netrebko in der Wüste © Instagram

Anna Netrebko postete gerade auf Instagram aus dem Urlaub in der Wüste. Für ihre Fans und all jene, die ein Ticket gekauft haben, ist das eine große Enttäuschung. Auch Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić zeigt sich geknickt: "Es ist immer enttäuschend, wenn ein so lange geplantes Rollendebüt verschoben werden muss. Wir haben aber das große Glück, mit Lise Davidsen die im deutschen Fach vielleicht wichtigste neue Stimme der letzten Jahre als Ariadne noch einmal nach Wien holen zu können."