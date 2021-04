Anna Veith zeigt ihren Baby-Bauch

Ex-Ski-Star Anna Veith erwartet erstes Kind und zeigt neues Babybauch-Bild.

Anfang Februar gab Ex-Ski-Star Anna Veith bekannt, dass sie ein Kind erwartet. Auf Instagram teilte sie die frohe Nachricht mit einem entzückenden Bild von sich und ihrem Mann Manuel.

Anna: Babybauch und Mama-Glow

Nun zeigt die ehemalige Ski-Weltcupsiegerin auf Instagram stolz ihren wachsenden Bauch her. Dazu der Hinweis: "Time goes by!

#31weeks". Zu sehen ist nicht nur Annas Babybauch sondern auch der Glow in ihrem Gesicht. Die werdende Mutter schaut sehr happy aus!

Es ist das erste Kind für Anna und Manuel. Anna und Manuel sind seit 2016 verheiratet.