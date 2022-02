Nina Proll: Aufregung vor 'Tatort'-Premiere

Schauspielerin Nina Proll läuft sich am Sonntag bei der Demo gegen die Impfpflicht für den anschließenden "Tatort" warm.

Wenn die Impfverweigerer am Sonntag (27. Februar) wieder auf die Straße gehen, können diese auf prominente Unterstützung bauen. Denn neben Roland Düringer wird auch Schauspielerin Nina Proll hier mitlaufen. Unter dem Titel „Europe for Freedom“ soll es da ab 11.30 Uhr zusammen für “Würde, Wahrheit und Menschlichkeit” eine Mega-Demo geben. „Lasst euch von Lockerungen nicht blenden. Wir haben eine Impfpflicht“, heißt es im Mobilisierungsaufruf.

Zwei Auftritte für Proll

Nina Proll, Kabarettist Roland Düringer und Moderator Reinhard Jesionek haben sich sogar als Redner angemeldet. Immer wieder sorgte Proll in den vergangenen Jahren für Unmut und Provokation. Sie wird sich auch am Sonntag garantiert nicht zurückhaltend zeigen. Nach der Demo hat die Schauspielerin dann gleich noch einen Auftritt. Im neuen Münchner "Tatort" um 20.15 Uhr in ORF 2. Dabei zeigt sich Proll jedoch von ihrer anderen Seite. Als wichtigste Zeugin im Rotkäppchen-Look muss sie als Silke Weinzierl helfen, einen Mord aufzuklären. Nur blöd, dass sie beim Faschingsfest so viel getrunken hat, dass sie sich kaum erinnern kann....