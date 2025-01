Arnie-Alarm in Kitzbühel!

Am 22. Jänner startet der Party-Marathon in der Gamsstadt. Zahlreiche Stars und Sternchen werden auch heuer wieder dabei sein - und natürlich der "Terminator"

Über 100.000 Fans strömen in knapp zwei Wochen zum Hahnenkammrennen nach Kitzbühel. Dabei kommen die einen, um die spannenden Rennen auf der Streif live zu erleben und die anderen zieht es Abends auf die Party-Piste, denn auch heuer jagt ein VIP-Event das nächste.

Den Anfang macht am Mittwoch (22. Jänner) die "Kitz Legends Night" im Grand Tirolia Hotel, zu der sich jede Menge Promis angesagt haben. So sollen unter anderem Sängerin Vanessa Mai, Schauspielerin Valerie Huber, Topmodel Franziska Knuppe oder Ski-Kaiser Franz Klammer mit von der Partie sein. Gut möglich, dass auch Andreas Gabalier - wie in den letzten Jahren - auf einen Sprung vorbeischaut.

Am Donnerstag lädt Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser in Johannes Mitterers Top-Hotel Kitzhof, wo sich auch zahlreiche ÖSV-Stars einfinden werden.

Ebenfalls am 23. Jänner wird es dann spannend. Arnold Schwarzenegger lädt zur alljährlichen Klima-Charity-Auktion beim Stanglwirt in Going. Gerüchten zufolge hieß es anfangs, dass der "Terminator" dieses Jahr allerdings fernbleiben soll, da er zeitgleich für seinen neuen Film im Amerika vor der Kamera steht. Das Büro seiner "Climate Initiative" bestätigt allerdings, dass Arnie auch heuer in Kitz dabei sein wird und er sich für diese Woche extra "drehfrei" genommen hat. 2024 kamen bei der Auktion immerhin 1,31 Millionen Euro für den Klimaschutz zusammen.

Das Auktions-Highlight des letzten Jahres war eine von Audemars Piguet extra für Schwarzenegger kreierte Uhr, die um 270.000 Euro von Immo-Tycoon Klemens Hallmann ersteigert wurde. Zu den diesjährigen Highlights der Auktion zählen unter anderem ein Real Madrid VIP-Package imklusive Meet & Greet mit Superstar Antonio Rüdiger, ein VIP-Besuch der Hahnenkammabfahrt und ein Bergretter-Package mit Wanderung gemeinsam mit dem Stars der ZDF-Serie.

Freitag und Samstag als Höhepunkte

Am 24. Jänner steht ebenfalls wieder der Stanglwirt im Fokus der Society, wen Balthasar und Maria Hauser zur legendären Weißwurstparty laden. Auch hier soll Arnie - so er wirklich kommt - mit von der Partie sein und gemeinsam mit Stars wie Andreas Gabalier oder DJ Ötzi die urige Party eröffnen.

Als musikalisches Highlight wird Gregor Glanz beim Stanglwirt für Stimmung sorgen. Zeitgleich findet bei der singenden Wirtin Rosi Schipflinger die "A1 Kitz Night" in ihrer Sonnbergstuben statt, wo sich ÖSV-Granden mit Wirtschafts-Kapitänen und Sportlern zum Netzwerken treffen.

Und auch am 25. Jänner ist bei Rosi Party angesagt - nämlich die traditionelle Schnitzelparty! Das köstliche Schnitzel werden sich neben Andreas Gabalier auch zahlreiche weitere VIPs nicht entgehen lassen. Und wer am Samstag nicht bei Rosi feiert, ist bei der großen "Kitz Race Night" im VIP-Zelt beim Zielraum.

Rund 800 hochkarätige Gäste feiern dort den Höhepunkt des Hahnenkamm-Wochenendes. Nicht minder elitär geht es am Samstag auch im Kitzhof zu. Mitterers kultige Hummerparty ist ein Fixpunkt am Party-Wochenende und lockt zahlreiche VIPs an.