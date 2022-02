Arnie ruft in Spaß-Video zum Impfen auf

Arnold Schwarzenegger und US-Komiker Jimmy Kimmel nehmen in einem witzigen Clip Verschwörungstheorien aufs Korn.

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (74) und US-Komiker Jimmy Kimmel (54) haben mit einem humorigen Video zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen. Der Clip beginnt wie ein klassisches Erklär-Video, wird aber schnell zu einer Persiflage auf Verschwörungstheorien im Netz.

Zu Beginn verschluckt sich Schwarzenegger vermeintlich und Jimmy Kimmel soll ihn mit dem Heimlich-Griff retten. Bevor er dem "Terminator"-Star aber den rettenden Stoß gibt, kramt Kimmel sein Smartphone hervor, um sich Rat in den sozialen Medien zu holen. Und während "Arnie" neben ihm um Luft ringt, gerät Kimmel dabei zunehmend in einen Strudel von Desinformationen und Verschwörungsmythen. Eine Stimme aus dem Off sagt: "Wer weiß denn schon, ob Heimlich überhaupt ein Manöver ist? Vielleicht ist es ein Schwindel."

Schwarzenegger rettet sich schließlich mithilfe einer Sessellehne selbst und sagt als Schlussfolgerung aus der dargestellten misslichen Lage in die Kamera: "Lasst euch impfen, meine Freunde!"