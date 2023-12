Arnie sorgt als Weihnachtsengel für Strahlen

Schwarzenegger verteilte im Hollenbeck Jugendcenter Geschenke an die Kinder

Vom "Terminator" zum Santa Claus. Arnold Schwarzenegger verteilt fleißig Geschenke. Am Wochenende war er wieder im Hollenbeck Jugencenter in Boyle Heights unterwegs. "Als ich das erste Mal nach Amerika kam, war mein Freund im 'Gold's Gym' so großzügig zu mir. Er hat mich zu Weihnachten bei meiner Familie sein lassen und ich habe mich geliebt gefühlt", schreibt Arnie zu dem rührenden Video, das ihn mit den Kindern zeigt.

"Ich liebe es, etwas zurückzugeben und das Lachen in den Gesichtern der Kinder zu sehen", erklärt Arnie. Seine Fans feiern ihn dafür, dass er auch im echten Leben ein Held ist: "Die Welt braucht mehr Männer wie dich", schreibt einer. "Du warst immer ein wahrer Held", ist sich ein anderer sicher. Mit seinem mittlerweile schneeweißen Bart erinnert Schwarzenegger auch optisch stark an den Weihnachtsmann.