Arnold Schwarzenegger wurde beim Rad fahren mit Verletzungen gesichtet.

Arnold Schwarzenegger ist ein begeisterter Radfahrer. In Santa Monica kann man "die steirische Eiche" nahezu jeden Tag dabei beobachten, wie er diesen Sport ausübt.

Schwarzenegger: Woher stammen mysteriöse Verletzungen

Während der vorherrschenden Pandemie setzt Schwarzenegger vermehrt auch für längere Strecken auf sein Fahrrad, wie es scheint. Dabei trägt der Schauspieler und Ex-Gouverneur eine Gesichtsmaske. Nun ist er in Santa Monica von Fotografen abgelichtet worden. Wie immer macht er dabei eine gute Figur auf seinem Rad. Doch etwas anderes sticht auch ins Auge: Er ist an der Hand und am Bein verletzt. Seine Hand ist mit einem Verband geschützt, sein Bein hat nur ein Pflaster bekommen.

Keine Schmerzen

Als echter Aktion-Star können Schwarzenegger diese kleinen Blessuren freilich nicht aus dem Konzept bringen. So wirkt es beim Fahrradausflug ganz so, als ob gar nichts passiert wäre...

Schwarzenegger: So cool sind seine Neujahrswünsche